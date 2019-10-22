Мирный: Продолжаются приемки работ по капитальному ремонту МКД

В краткосрочной программе #капремонт2019 в муниципальном образовании «Город Мирный» Фондом капремонта Архангельской области было запланировано отремонтировать 17 многоквартирных домов. В них планировалось провести 26 видов работ.
На сегодняшний день полностью завершены 19 видов работ в 13 МКД по адресам:
- Ул.Гагарина, 6а – ремонт крыши (подрядчик ООО «Стройсервис)
- Ул.Гагарина, 7 – ремонт крыши (подрядчик ООО «Стройсервис»)
- Ул.Ленина, 26 – ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения (ВО) и теплоснабжения (ТСН) (подрядчик ООО «РесСтрой»)
- Ул.Ленина, 28 - ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения (ВО) и теплоснабжения (ТСН) (подрядчик ООО «РесСтрой»)
- Ул.Ленина, 57 – ремонт крыши (подрядчик ООО «Стройсервис»)
- Ул.Ленина, 61 – ремонт внутридомовых инженерных систем ВО (подрядчик ООО «РесСтрой»)
- Ул.Ломоносова, 3а – ремонт внутридомовых инженерных систем ВО, горячего (ГВС и холодного (ХВС) водоснабжения (подрядчик ООО «РесСтрой»)
- Ул.Ломоносова, 5 – ремонт внутридомовых инженерных систем ТСН (подрядчик ООО «РесСтрой»)
- Ул.Неделина, 14 – ремонт внутридомовых инженерных систем ТСН и ремонт крыши (подрядсик ООО «Стройсервис»)
- Ул.Неделина, 4 – ремонт внутридомовых инженерных систем ТСН и ремонт крыши (подрядчик ООО «Стройсервис»)
- Ул.Неделина, 8 - ремонт внутридомовых инженерных систем ТСН и ремонт крыши (подрядчик ООО «Стройсервис»)
- Ул.Пушкина, 6 – ремонт крыши (подрядчик ООО «Стройсервис»).
В конце минувшей неделе комиссией были подписаны акты приемки работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения и теплоснабжения в доме на ул.Ленина,28. Работы выполняла подрядная организация ООО РесСтрой». Благодаря слаженной работе подрядчика, управляющей компании и муниципалитета, собственниками был предоставлен 100% доступ в жилые помещения МКД, что позволило провести весь объем работ по квартирным стоякам.
В работе у подрядчиков Фонда еще остаются четыре дома:
- Ул.Гагарина, 14 а – здесь подрядная организация ООО «МегСтрой» ведет капремонт фасада,
- Ул.Ленина, 30 – капремонтом систем ТСН и ВО занимается ООО «РесСтрой»,
- Ул.Ленина, 41 – капремонт фасада, подрядчик ООО «МегСтрой»,
- Ул.Ломоносова, 8 – конкурс на ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС здесь выиграло ООО «РесСтрой»,
- Ул.Пушкина, 6 – здесь подряд на работы также у ООО «РесСтрой».
Фасадные работ на Гагарина, 14а и на Ленина, 41 будут перенесены на 2020 год – технологически в зимний период их выполнение не возможно.