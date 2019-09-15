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Зачем убрали «Авангард»? Кто-то хочет нажиться на школьном питании в Архангельске

Очередной сомнительный эксперимент затеял департамент образования Архангельска.

Но совместном заседании с представителями городских учреждений среднего образования было принято волевое решение по замене оператора бесплатного школьного питания, так называемая «Школьная карта». Вместо проверенного и скрупулезного банка «Авангард», предоставлявшего проект социальной направленности с минимальной комиссией за использование карты в 1 %, руководство департамента настоятельно рекомендовало школам перейти на услуги никому неизвестного «Инновационного сервиса». Который уже обещал поднять комиссию за обслуживание до 5% и выпускать только неименные карты.

Наблюдатели не могут усмотреть в этих действиях ничего разумного, только корыстный интерес неких третьих лиц.

Вице-спикер АрхГорДумы Олег Черненко уже составил аналитическую записку на имя председателя Валентины Сыровой (см.ниже) и собирается поднять вопрос о целесообразности нового проекта на ближайшей сессии.

 

14 ноябрь 11:37 | : Экономика / Скандалы

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