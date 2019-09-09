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Крепче за банку держись, шофер! Тебя ждут в Архангельской области (актуальные вакансии этой недели)

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие в Архангельской области существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в сфере транспорта и логистики:

Водитель-дальнобойщик - https://bit.ly/2Mpc8tO (от 50 000 руб. на руки)

Водитель-дальнобойщик - https://bit.ly/33EokN9 (от 40 000 до 70 000 руб. до вычета налогов)

Менеджер по работе с перевозчиками - https://bit.ly/32sjPVQ (от 40 000 до 70 000 руб. до вычета налогов)

Водитель-сборщик с личным грузовым автомобилем - https://bit.ly/2W9RT6V (от 50 000 руб. на руки)

Специалист по закупкам и логистике - https://bit.ly/2BpJdQe (от 29 000 руб. на руки)

 

21 октябрь 14:25 | : Экономика

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