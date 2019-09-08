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Фасовщик/укладчик в Архангельске - работа для начинающих на мизерном окладе

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работа Superjob, фасовщик/укладчик в Архангельске в среднем получает 22 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 40 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 33 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 21 000 рублей, в Сыктывкаре 23 000 рублей и в Петрозаводске -  22 000 рублей в месяц.

Граждане, не имеющие трудового стажа и профессионального образования, стараются выбирать такие профессии как фасовщик. Эта вакансия привлекает тем, что не требует умственного труда и специальных знаний. На эту позицию работодатели рассматривают все кандидатуры, даже тех, кто не имеет российского гражданства. Однако и здесь есть подводные камни, о которых должен знать человек, наметивший цель устроиться фасовщиком.

В традиционном смысле профессия фасовщика ассоциируется с лицом, ответственным за сортировку товара и работающим в конвейерной структуре. Это потоковое занятие, предполагающее наличие особой внимательности и высокой скорости. Товарами для фасовки могут быть разные вещи – канцелярские предметы, продукты, одежда, игрушки. В зависимости от специфики предприятия составляется его должностная инструкция.

Чтобы найти работу фасовщика, необходимо знать некоторые нюансы этой кропотливой работы. Например, в чем отличие специалиста в торговом центре и аптеки. Объединяет двух сотрудников то, что оба должны подчинять непосредственному начальству, руководствоваться уставом учреждения и выполнять предписанные обязательства. Однако последний критерий может иметь более широкий спектр или узкую направленность

17 октябрь 07:31 | : Экономика

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