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Охранник и бухгалтер второй раз признаны самыми скучными профессиями

Лишь 13% россиян считают, что скучных профессий не бывает. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил представителей экономически активного населения назвать самую скучную профессию. В открытом опросе приняла участие 1000 россиян из всех округов страны.

 По мнению 13% россиян, охранник — самая скучная профессия. На втором месте профессия бухгалтера с 9% голосов. 8% респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. Для 5% россиян скучна деятельность продавца. По 4% набрали профессии сторожа и уборщика. Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря обвиняют в скуке по 3% опрошенных. Любая сидячая работа навевает тоску на 2% россиян. Труд вахтера скучен также 2%. Среди прочих скучных профессий россияне называли архивариуса, водителя, грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста и оператора call-центра (26%). «Не бывает скучных профессий», — утверждают лишь 13% респондентов.

 По данным Superjob, мужчины чаще женщин отмечали рутинность работы охранника (17 и 11% соответственно), а также утверждали, что скучна любая неинтересная работа (10 и 6%). У женщин в рейтинге скучных профессий на первом месте — бухгалтер (12% против 5% у мужчин). Женщины чаще мужчин придерживаются мнения, что скучных профессий не существует (15 и 11% соответственно).

 В аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13% голосов). За 6 лет в два раза выросло число респондентов, которые считают, что скучных профессий не бывает: 6% в 2013 году и 13% сейчас.

Отметим, что еще в 90-х профессия бухгалтера считалась одной из наиболее перспективных на рынке труда. Охранник – до сих пор прекрасное убежище для отставников всех силовых структур.

15 октябрь 11:47 | : Экономика

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