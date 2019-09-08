«Аквилон Инвест»: Как квартира в «умном» доме экономит бюджет

Холдинг «Аквилон Инвест» предлагает новый стандарт качества нового жилья в Архангельске и Северодвинске.
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в столице Поморья и городе корабелов 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м. Нынешнее лето оказалось урожайным на старты новых проектов. В Архангельске компания начала возводить пять объектов, еще один – в Северодвинске. Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м. По данным аналитического центра холдинга, в среднем цены на квартиры за время строительство дома от стадии котлована до сдачи объекта в эксплуатацию растут примерно на 30%, а иногда и более. Поэтому покупка жилой недвижимости в начале цикла строительства позволяет существенно сэкономить. При этом получить современное жилье, которое построено и эксплуатируется с использованием новейших технологий.
- «Умные» дома - это будущее, которое уже сегодня становится реальностью. Современная квартира для комфортной жизни отличается не только разумными планировками и хорошей инженерией, но и технологиями. Жить в умном доме - это значит контролировать все системы квартиры со смартфона, пользоваться IP-домофоном и беречь семейный бюджет благодаря прогрессивным технологиям, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Система IN-home включает специальное программное обеспечение, обеспечивающие удаленный контроль за всеми инженерными системами. В каждой квартире устанавливается интерактивный экран. На него можно вывести изображения с камер видеонаблюдения или с домофона, а также с его помощью настроить сигнализацию и «тревожную кнопку», а также сигнал от датчиков защиты от дыма и протечек. Общаться с управляющей компанией можно в несколько кликов через специальное приложение. Это позволяет оплачивать счета, подать заявку на проведение работ или оставить отзыв о работе сотрудников. Такое же приложение можно установить на любом мобильном устройстве: смартфоне или планшете.
При строительстве жилых комплексов холдинг «Аквилон Инвест» использует кирпич «теплая керамика», один из самых современных и экологически чистых материалов, обладающий низкой теплопроводностью. Такие стены толщиной до 770 мм сберегают тепло и исключают перепады температуры. В остеклении окон используются двухкамерные и энергоэффективные стеклопакеты со специальным селективным покрытием и аргоновым напылением. Эта технология является теплоотражающей — зимой не пропускает холодный воздух снаружи, а летом отражает избыточное солнечное тепло.
- Когда за окном более полугода температура не поднимается выше нуля, то важно сохранять тепло в квартире. Поэтому в наших домах мы позаботились о толстых наружных стенах и качественных материалах: утеплителе, кирпиче и стеклопакетах. Ведь чем лучше сохраняется тепло, тем меньше нужно отапливать квартиру. Такую энергосберегающую технологию мы назвали «Термо-S». Мы утепляем цоколь и кровлю в домах Архангельска и Северодвинска, поэтому вы экономите затраты на отопление, - говорит технический директор холдинга «Аквилон Инвест» Сергей Никулин.
Во всех домах холдинга «Аквилон Инвест» устанавливаются современные инженерные системы, обеспечивающие существенную экономию потребления коммунальных ресурсов. Автоматический тепловой пункт включает комплекс устройств, датчиков и контроллеров, которые меняют температуру теплоносителя в зависимости от погоды. Коллекторная разводка сетей отопления позволяет обеспечить индивидуальную регулировку отопления в квартирах. В жилых комплексах используются современные лифты, которые не только бесшумные, но потребляющие на 75% электроэнергии. Также в местах общего пользования монтируются светодиодные энергосберегающие светильники, оснащенные датчиками движения.
Покупая квартиру в «умных» домах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске конца октября можно выиграть специальный приз*. Все клиенты, посетившие с 14 до 31 октября офисы холдинга получают возможность выиграть призы. И в случае оформления покупки квартиры до конца октября счастливый обладатель нового жилья получает специальный сертификат. Максимальный выигрыш можно получить в виде скидки в размере до 300 тыс. рублей или чистовой отделки в подарок.
*Сроки проведения акции с 14.10.2019 по 31.10.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, о количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщики: ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова; ООО СЗ «СевТехНадзор». Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru