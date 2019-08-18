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Закрылся Котласский филиал САФУ. Студенты в слезах… (ВИДЕО)

Прекращена образовательная деятельность Коряжемского филиала Северного Арктического федерального университета. Документ об этом подписан ректором вуза Еленой Кудряшовой.

2 октября представители ректората официально объявили об этом студентам и преподавателям. Встреча прошла в напряженной обстановке, приказ ученого совета многие выслушали со слезами на глазах.

Сама Кудряшова лично выступить перед народом не рискнула.

Наглядный пример бездарного руководства федеральным вузом, не вылезающим из финансовой ямы.

Реплика наблюдателя:

- Очень жаль, умные люди государству не нужны. Не все имеют возможности учится в более крупном городе. А в округе и близко нет университетов. Это провал!

Подробности в видеоматериале от tk-online:

07 октябрь 13:34 | : Экономика / Скандалы

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