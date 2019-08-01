Архангельск: В чьи дворы придет праздник (список)

В городской администрации состоялось заседание общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» под руководством заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Виталия Акишина.
Участники совещания подвели итоги голосования за малые общественные территории, подлежащие благоустройству в 2020 году.
- В следующем году реализация приоритетного проекта продолжится. Благоустраиваться будут как общественные, так и дворовые территории. Бюджет составит порядка 135 млн. рублей. Одна общественная территория отобрана еще в прошлом году – это сквер Грачева. Остальные должны быть определены по результатам рейтингового голосования, которое проходило в Интернете, - сказал Виталий Акишин.
Как отметил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин, в голосовании приняли участие 1952 архангелогородца. Наибольшее количество - 805 голосов - набрала общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанская в Северном округе, где планируется установка ограждения и трех игровых комплексов для детей, демонтаж фундамента, ремонт существующих тротуарных дорожек.
На втором месте - сквер в районе Архангельского городского культурного центра в Октябрьском округе, за который проголосовало 298 горожан. Здесь планируется установка кованых оригинальных скамеек и урн, устройство части тротуара в брусчатке, торшерной линии и ограждения, посев газонов.
На третьем месте - сквер по ул. Воронина, 32 в округе Варавино-Фактория, где планируется выполнить устройство дорожек в асфальтовом покрытии и торшерной линии, а также установить скамейки и урны. За территорию проголосовало 193 архангелогородца.
166 человек проголосовали за общественную территорию в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенская и дома № 32 по ул. Шабалина, где планируется устройство пешеходных дорожек, планировка территории, демонтаж детского и спортивного оборудования, установка скамеек и урн.
За территорию у Исакогорского детско-юношеского центра по ул. Ленинская, 16 в Цигломенском округе отдали голоса 139 горожан. На территории планируется устройство тротуаров, кронирование деревьев, установка светильников, скамеек и урн.
Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты в районе культурного центра «Маймакса» в Маймаксанском округе, где планируется установка уличной сцены и рекламных афиш возле нее, набрал 131 голос.
113 голосов набрала общественная территория по ул. Дачная, 38, 40 - ул. Воронина, 53, 55 в округе Майская горка, где выполнят восстановление пешеходного тротуара, устройство основания под детскую площадку, установят скамейки, урны и ограждение.
107 человек проголосовали за установку ограждения и трех игровых комплексов для детей, демонтаж фундамента, ремонт существующих тротуарных дорожек в сквере по ул. Челюскинцев от наб. Г. Седова до пр. Никольского в Соломбальском округе.
Члены комиссии поддержали предложение депутата Архангельской городской Думы Владимира Хотеновского включить в список для благоустройства все восемь общественных территорий.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)
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