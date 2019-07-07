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Как фельдшер из Архангельска стал домовладельцем

Житель Архангельска Александр Коптяев* любит участвовать в телелотереях. В 205-м тираже «Золотой подковы» мужчина стал обладателем загородного дома стоимостью 600 000 рублей.

 

Проходя мимо киоска «Столото», победитель решил испытать удачу и купил лотерейный билет. Через несколько дней любимец фортуны проверил результаты тиража в интернете, где его ждал приятный сюрприз.

— У меня скоро юбилей. Я и представить не мог, какой подарок меня ждет ко дню рождения, — рассказывает Александр. — Сразу же поделился радостью с близкими.

Победитель работает фельдшером. Выигрыш заберет деньгами и потратит на образование: он мечтает стать психологом. На оставшуюся часть средств поедет отдыхать на море.

* Фото публикуется с разрешения победителя.
11 сентябрь 14:48 | : Экономика

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