Как фельдшер из Архангельска стал домовладельцем

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Житель Архангельска Александр Коптяев* любит участвовать в телелотереях. В 205-м тираже «Золотой подковы» мужчина стал обладателем загородного дома стоимостью 600 000 рублей.
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Проходя мимо киоска «Столото», победитель решил испытать удачу и купил лотерейный билет. Через несколько дней любимец фортуны проверил результаты тиража в интернете, где его ждал приятный сюрприз.
— У меня скоро юбилей. Я и представить не мог, какой подарок меня ждет ко дню рождения, — рассказывает Александр. — Сразу же поделился радостью с близкими.
Победитель работает фельдшером. Выигрыш заберет деньгами и потратит на образование: он мечтает стать психологом. На оставшуюся часть средств поедет отдыхать на море.
* Фото публикуется с разрешения победителя.