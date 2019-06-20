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ОНФ просит власти Архангельска привести в порядок маневренный жилой фонд

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в Департамент городского хозяйства Архангельска с предложением отремонтировать фонд маневренного жилья, предоставляемого гражданам в случае непригодности их прежнего жилища, например, из-за пожара, ветхости или схода дома со свай.

На сайте городской администрации размещена информация о наличии 10 объектов маневренного жилья. Осмотрев два из них – на улице Куйбышева, 12, и на улице Севстрой, 59, эксперты ОНФ и специалист отдела по жилищным вопросам городской администрации отметили, что проживать в них невозможно.  В одном из зданий отключено электричество, в комнатах печное отопление, но запаса дров для временных постояльцев также нет. В настоящее время оба помещения пустуют.

«Мы с трудом попали в здание, входные двери не открывались, замки заедали. Состояние комнат ужасающее. По всей вероятности, они не ремонтировались с момента постройки домов. Отсутствие воды, канализации, центрального теплоснабжения дополняет внутренняя разруха, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Игорь Симоненко. – Теперь мы понимаем, почему граждане после пожара или других чрезвычайных обстоятельств отказываются от квартир в маневренном фонде. Отсутствие пригодных объектов приводит к тому, что пострадавшие семьи размещаются в зданиях школ, гостиницах и так далее. Конечно, семьи с нормальным достатком сами арендуют временное жилье. К сожалению, не у всех хватает на это средств».

Симоненко отметил, что чиновники должны решить эту проблему в ближайшее время. Вряд ли кто-то из них смог бы представить себя хоть на час в подобных «апартаментах». Активисты ОНФ будут держать на контроле ремонт объектов маневренного жилья в Архангельске.

05 сентябрь 11:57 | : Экономика

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