Директор по продажам в Архангельске - почти хозяин жизни

По данным агентства высокооплачиваемой работы Superjob, директор по продажам в Архангельске в среднем получает 141 000 рублей, что значительно выше показателей конца прошлого года (134 000 рублей, обзор от 04.12.18).
Его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 220 000 рублей (210 000 рублей, обзор от 04.12.18), питерский – 202 000 рублей в месяц.
Ниже зарплата у представителя этой профессии из Архангельска и по сравнению с Петрозаводском и Сыктывкаром, где подобный работник получает 143 000 и 147 000 рублей соответственно. В Кирове аналогичный специалист зарабатывает 114 000 рублей, в Вологде 136 000 рублей.
При этом к кандидату предъявляются следующие требования: стратегическое планирование продаж; оперативное планирование продаж, управление продажами, разработка или участие в разработке целевых показателей по продажам и обеспечение их выполнения; управление ценовой и ассортиментной политикой компании; проведение исследований рынка или разработка соответствующих технических заданий для отделов (оценка емкости и доли, сегментация, выявление потребительских предпочтений, мониторинг конкурентной среды и т.д.); обеспечение эффективных коммуникаций с другими подразделениями (отделами маркетинга, закупок, логистики и т.д.); координация деятельности персонала, разработка системы мотивации сотрудников; развитие деловых отношений с партнерами, ведение переговоров с ключевыми клиентами и первыми лицами компаний.
Для того чтобы стать директором по продажам необходимо: высшее образование (менеджмент/экономика/маркетинг); уверенный пользователь «1С», статистического ПО; глубокие знания организации продаж и управления ими; отличное владение методами повышения эффективности продаж; знание основ маркетинга; опыт ведения переговоров на уровне первых лиц компаний; опыт разработки системы мотивации сотрудников; опыт работы с CRM-системами; опыт руководящей работы в отделе продаж от 3 лет.
Социологический портрет соискателя этой должности – мужчина чуть за 40, с высшим образованием, не особо расположенный менять место жительство ради новой работы.