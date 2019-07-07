Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Директор по продажам в Архангельске - почти хозяин жизни

По данным агентства высокооплачиваемой работы Superjob, директор по продажам в Архангельске в среднем получает 141 000 рублей, что значительно выше показателей конца прошлого года (134 000 рублей, обзор от 04.12.18).

Его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 220 000 рублей (210 000 рублей, обзор от 04.12.18), питерский – 202 000 рублей в месяц.

Ниже зарплата у представителя этой профессии из Архангельска и по сравнению с Петрозаводском и Сыктывкаром, где подобный работник получает 143 000 и 147 000 рублей соответственно. В Кирове аналогичный специалист зарабатывает 114 000 рублей, в Вологде 136 000 рублей.

 

При этом к кандидату предъявляются следующие требования: стратегическое планирование продаж; оперативное планирование продаж, управление продажами, разработка или участие в разработке целевых показателей по продажам и обеспечение их выполнения; управление ценовой и ассортиментной политикой компании; проведение исследований рынка или разработка соответствующих технических заданий для отделов (оценка емкости и доли, сегментация, выявление потребительских предпочтений, мониторинг конкурентной среды и т.д.); обеспечение эффективных коммуникаций с другими подразделениями (отделами маркетинга, закупок, логистики и т.д.); координация деятельности персонала, разработка системы мотивации сотрудников; развитие деловых отношений с партнерами, ведение переговоров с ключевыми клиентами и первыми лицами компаний.

 

Для того чтобы стать директором по продажам необходимо: высшее образование (менеджмент/экономика/маркетинг); уверенный пользователь «1С», статистического ПО; глубокие знания организации продаж и управления ими; отличное владение методами повышения эффективности продаж; знание основ маркетинга; опыт ведения переговоров на уровне первых лиц компаний; опыт разработки системы мотивации сотрудников; опыт работы с CRM-системами; опыт руководящей работы в отделе продаж от 3 лет.

Социологический портрет соискателя этой должности – мужчина чуть за 40, с высшим образованием, не особо расположенный менять место жительство ради новой работы.  

21 август 08:42 | : Экономика

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (166)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20