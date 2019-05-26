За 50 000. В Архангельской области есть спрос на терапевтов, педиатров и гинекологов

Служба исследований сервиса по поиску работы HeadHunter провела опрос среди соискателей с целью выяснить, кем они мечтали стать в детстве. В результате профессия врача оказалась самой популярной среди респондентов старше 25 лет: посвятить себя медицине в детском возрасте хотели 7,3% соискателей. Аналитики hh.ru Северо-Запада решили проанализировать рынок труда в профобласти «Медицина и фармацевтика» и узнать, какие врачи пользуются наибольшим спросом у работодателей Архангельской области, какие требования к ним выдвигают, и на какой уровень дохода могут рассчитывать квалифицированные медицинские специалисты.
По количеству опубликованных с начала 2019 года в Архангельской области вакансий в профобласти «Медицина, фармацевтика» лидируют лечащие врачи, врачи-эксперты – на них было рассчитано 67% и 46% предложений о работе соответственно. Спросом также пользуются специалисты в области клинических исследований (36%), младший и средний медперсонал (10%). Также востребованы у медицинских компаний менеджеры по продажам и провизоры (по 9%). Есть варианты и для начала карьеры молодых специалистов – в 8% вакансий не было указано особых требований к опыту работы.
Если анализировать свободные вакансии, ориентированные исключительно на врачей, то наибольшей популярностью у работодателей Архангельской области пользуются терапевты (14% от всех предложений о работе для врачей, открытых в первом полугодии), педиатры (8%), гинекологи (7%), реаниматологи, офтальмологи (по 5%). Чуть меньше вакансий, размещенных в основном частными клиниками, для хирургов (4%), дерматовенерологов и ортопедов (по 3%).
И о зарплате. В среднем частные медучреждения готовы платить специалистам 50 тысяч в месяц. Кстати, именно такая сумма стоит в зарплатных ожиданиях претендентов.