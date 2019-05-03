ДУШевный вопрос Игоря Скубенко

Глава Северодвинска Игорь Скубенко проинспектировал общежитие на улице Советской, 9-А. Целью визита стала проверка исполнения его поручения по выполнению капитального ремонта душевой.
Напомним, глава города взял состояние общего имущества в общежитиях на контроль. По его поручению был разработан план, и начались необходимые работы.
В феврале текущего года Игорь Скубенко лично выслушал жалобы жителей на неудовлетворительное состояние душевых, а сегодня представители подрядчика - ООО «Строительная компания» - показали результат капитального ремонта на первом этаже общежития на улице Советской, 9-А. Стоимость муниципального контракта - 1,2 миллиона рублей. Полностью обновлены четыре просторные кабинки по два душа каждая.
- Работы завершились в начале июня. Мы заменили всю сантехнику и трубы, выполнили плиточные и малярные работы, отремонтировали вентиляцию, - рассказал руководитель фирмы-подрядчика Александр Дурасов.
- Хорошо, что люди получили комфортные и красивые душевые. Но нужно продумать, как обеспечить сохранность оборудования и уберечь имущество от хулиганских выходок, - подчеркнул Игорь Скубенко.
Заместитель председателя комитета ЖКХ транспорта и связи Сергей Спирин пояснил, что каждый посетитель отмечается в журнале. И если что-то будет испорчено, будет понятно, с кого спрашивать.
Помимо этого, на улице Советской, 9-А заменена часть стояков холодного водоснабжения, а на Комсомольской, 29 - горячего. В обоих зданиях начался процесс замены стояков канализации и сантехники.
- В течение этого года работа по обновлению сантехнических систем продолжится. Кроме того, в здании на Комсомольской, 29 на каждой плите будут установлены газовые счётчики, что поможет снизить размер платы за пользование этим ресурсом, - доложил Сергей Спирин.