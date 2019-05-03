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Ульяновская область заключит деловой договор с Архангельском по энергетике

Он будет касаться взаимодействия в отрасли возобновляемых источников энергии.

Сумма договора пока не разглашается.

Кроме Поморья такой же чести со стороны родины Ленина удостоится и Хабаровский край.

Напомним, с 6 июня в Санкт-Петербурге начнёт свою работу Международный экономический форум, на котором ожидается приезд генсека ООН и глав ряда развитых государств. Там все и произойдет.

Пояснение: К возобновляемой энергии (или «зеленой энергии») относятся - солнечная, ветровая, водная, включая морские волны и течения, силы приливов и отливов океана, биомассы, геотермального тепла. То есть, по человеческим меркам такие источники считаются неисчерпаемыми.



05 июнь 11:23 | : Экономика

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