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Вам надоел бумажный хлам? Завтра Архангельск от него избавит "БУМАГАмобиль"... и еще денег даст

Как мы уже сообщали,  с завтрашнего дня, 23 марта, в Архангельске начинается акция, рассчитанная на людей, действительно обеспокоенных экологическим состоянием своего города. С 11:00 до 15:00 волонтеры движения «Чистый Север – чистая страна» будут принимать вторсырье сразу по 10 адресам.

На улицы столицы Поморье выйдет новое чудо техники «БУМАГАмобиль», который будет принимать у населения принимают картон, бумага, старые книги, журналы, газеты, коробки, причем не обязательно в упаковке. Приносите, как удобно, все будет упаковано на месте.

При этом вам еще за это и денег дадут! Конкретно, партнер «Чистого Севера» компания «Экоресурс». В дальнейшем, все вырученные от акции средства пойдут в детские сады, расположенные на территории Кенозерского национального парка.

Ну, а те, кто завтра занят чем-то другим, не отчаивайтесь – чудесный «БУМАГАмобиль» пройдет по тому же маршруту еще раз 30 марта.

Итак, места действия - 23 и 30 марта, с 11:00 до 15:00:

  1. ТЦ "Петромост" (пр. Ленинградский, 255)
  2. ТЦ "Вертикаль" (пр. Московский, 49)
  3. ТРЦ "Макси" (пр. Ленинградский, 38)
  4. Научная библиотека САФУ (ул. Смольный буян, 1)
  5. ТЦ "Полюс" (ул. Тимме, 3/3)
  6. ТРЦ "Сафари" (ул. Гайдара, 52)
  7. ТРЦ "Титан Арена" (ул. Воскресенская, 20)
  8. "Центральный универмаг" (ул. Поморская, 9)
  9. ГАУ АО "Молодежный центр" (ул. Шубина, 9)
  10. ТРЦ "Соломбала молл" (ул. Советская, 25)

Зрительно ориентируйтесь на волонтеров в фирменных накидках экодвиждения и «БУМАГАмобиль», который будет курсировать между точками весь день.  

22 март 18:00 | : Экономика

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