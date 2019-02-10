Вам надоел бумажный хлам? Завтра Архангельск от него избавит "БУМАГАмобиль"... и еще денег даст

Как мы уже сообщали, с завтрашнего дня, 23 марта, в Архангельске начинается акция, рассчитанная на людей, действительно обеспокоенных экологическим состоянием своего города. С 11:00 до 15:00 волонтеры движения «Чистый Север – чистая страна» будут принимать вторсырье сразу по 10 адресам.
На улицы столицы Поморье выйдет новое чудо техники «БУМАГАмобиль», который будет принимать у населения принимают картон, бумага, старые книги, журналы, газеты, коробки, причем не обязательно в упаковке. Приносите, как удобно, все будет упаковано на месте.
При этом вам еще за это и денег дадут! Конкретно, партнер «Чистого Севера» компания «Экоресурс». В дальнейшем, все вырученные от акции средства пойдут в детские сады, расположенные на территории Кенозерского национального парка.
Ну, а те, кто завтра занят чем-то другим, не отчаивайтесь – чудесный «БУМАГАмобиль» пройдет по тому же маршруту еще раз 30 марта.
Итак, места действия - 23 и 30 марта, с 11:00 до 15:00:
Зрительно ориентируйтесь на волонтеров в фирменных накидках экодвиждения и «БУМАГАмобиль», который будет курсировать между точками весь день.