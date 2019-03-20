Много говорите о мусоре – займитесь делом! На улицы Архангельска выходит «бумагамобиль»

Этот пока неизвестный вам автотранспорт будет курсировать 23 марта по улицам Архангельска, от Краснофлотского моста до Соломбалы, как один из проектов экологической акции «Чистый Север – чистая страна».
Старый, добрый, знакомый многим с детства сбор макулатуры принимает новые современные формы. Газеты, журналы, старые обои, захламляющие ваши антресоли и лоджии… вообще все бумажное в вышеназванный день можно принести с 11 до 15 на указанный маршрут. Вашу макулатуру упакуют прямо на месте.
И вам еще за это заплатят (пусть и небольшие деньги). Партнером акции и всего общественного движения выступает компания «Экоресурс», которая занимается организацией процесса и расчетами. А все вырученные от акции средства по факту пойдут в фонд Кенозерского национального парка, давно ставшего положительным примером сохранения северной экологии.
Лидер регионального экодвижения Александра Усачева: «Многих волнует раздельный сбор отходов. Но зачастую многие не знают, с чего начать. А отделить бумагу от всего остального мусора – это простая и понятная каждому задача. 23 марта в десяти точках будут работать волонтеры нашего движения и принимать у вас бумагу и картон. Давайте вместе возродим традицию сбора макулатуры в каждой семье и каждой компании!».
Общественное движение «Чистый Север – чистая страна» возникло в ходе первого Архангельского экологического форума. «Бумагамобиль» - первая акция, когда жителям Архангельска на деле предлагается продемонстрировать свою обеспокоенность состоянием окружающей среды. «Бумагамобиль» будет курсировать по городу 23 и 30 марта.
А вот цифры, которые могут мотивировать вас к участию в акции. Всего лишь один обычный архангельский офис, в котором работает 10 человек, за год вырабатывает не менее тонны бумажных отходов. Если это вторсырье сдать на переработку, то можно сохранить 10 деревьев, сэкономить 20 000 литров воды, сберечь 1000 кВт электроэнергии, а, главное, уменьшить опасные для природной среды выбросы углекислого газа на 1700 кг.
Адреса сбора макулатуры «Бумагамобилем», 23 марта, с 11 до 15 часов: