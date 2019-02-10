Минприроды призналось, сколько стоит Россия в рублях

Министерство природных ресурсов Российской Федерации оценило, сколько стоит Россия.
В оценке учитывалась стоимость древесных лесных, водных и охотничьих ресурсов.
Получилось что-то около 6 646 млрд. рублей.
А теперь по пунктам.
Из древесины дороже всего стоят запасы:
лиственницы (1,3 трлн руб.),
сосны (1,19 трлн руб.),
березы (1 трлн руб.),
ели (786 млрд руб.),
кедра (510 млрд руб.).
Среди животных выше всего оценены:
гибрид зубра с бизоном (зубробизон) и домашним скотом (379,6 млн руб.),
лоси (85,6 млн руб.),
косули (41,3 млн руб.),
дикие северные олени (32 млн руб.),
кабарги (24 млн руб.),
соболи (22,6 млн руб.),
благородные олени (19,2 млн руб.),
бурые медведи (14,8 млн руб.),
снежные бараны (8,4 млн руб.),
барсуки (4 млн руб.),
сайгаки (386 тыс. руб.),
муфлоны (64 тыс. руб.).