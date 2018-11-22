Не только пивзавод. Сохранность особняка купца Суркова обеспечивается специальными мероприятиями

Проект проведения противоаварийных работ – первого этапа воссоздания зданий пивоваренного завода А. Суркова предусматривает реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранность технического состояния и надежности конструкций соседних зданий.
Прежде всего, это относится к зданию на ул. Попова, 1 – бывшему особняку А. Суркова, где сейчас размещается муниципальная школа искусств №42 «Гармония», которое, из-за стесненных условий городской застройки, расположено в непосредственной близости от места проведения работ. Наименьшее расстояние от ближайшего здания пивоваренного завода, – солодовенного (варочного) цеха, до особняка составляет около 16 м.
Напомним, что дом был построен в 1851 г. архангельским купцом 2-й гильдии Ф. Х. Грелем в Немецкой слободе. Затем он был выкуплен аптекарем Ю. К. Сурковым, от которого в ветхом состоянии по наследству перешел к его сыну купцу и промышленнику А. Ю. Суркову. В 1875 г. была проведена полная реконструкция и перестройка здания, которое в последующем неоднократно ремонтировалось, в 1900 г. была сделана кирпичная пристройка со стороны ул. Финляндская (ныне ул. Попова). Внешнее оформление фасадов было выполнено в 1908 г. В доме проживала семья Сурковых и располагалась контора его пивоваренного и водочного заводов. В 1920 г. особняк был национализирован. К 1991 г. он пришел в крайне неудовлетворительное состояние, и через пять лет была проведена его комплексная реставрация. Здание было полностью разобрано и воссоздано на основании обмеров и архивных документов на начало 20-го века.
В соответствии с действующим законодательством, по заданию застройщика, на основе технического обследования, в составе проекта разработаны Мероприятия по защите охраняемого объекта культурного наследия «Особняк Суркова», обеспечивающие его сохранность при проведении работ по воссозданию комплекса зданий пивоваренного завода А. Суркова. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В Акте, подписанном кандидатом архитектуры, архитектором-реставратором высшей категории, советником Российской академии архитектуры и строительных наук Татьяной Вахрамеевой указано, что техническое состояние объекта в настоящее время определено как удовлетворительное. Состав, содержание и оформление проектной документации по обоснованию мер по его сохранности соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов. В разделе проектной документации по обеспечению сохранности объекта в части проведения противоаварийных работ на зданиях пивзавода (демонтаж и укрепление конструкций), угроза сохранности, целостности и подлинности объекта культурного наследия «Особняк Суркова» отсутствует. Каких-либо негативных воздействий на объект при проведении противоаварийных работ не оказывается, также выполняются все регламенты и режимные требования, действующие на территории объекта и в охранной зоне Архангельска.
Проектом предусмотрен мониторинг технического состояния здания на ул. Попова, 1, выполняемый специализированными организациями, оснащенными современной приборной базой и имеющими в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов. При этом выполняется расчетный прогноз деформаций, которые не должны превышать предельно допустимых значений. Для исключения динамических воздействий на конструкции объекта при проведении работ на корпусах пивзавода используются буронабивные и винтовые сваи. Погрузочно-разгрузочные и автотранспортные работы выполняются с учетом минимизации количества проездов строительной техники и транспортных средств вблизи здания на ул. Попова, 1. Для исключения фильтрации сточных вод в подземные горизонты предусмотрено подключение хозяйственно-бытовых стоков в систему городской канализации. Также предусмотрены мероприятия по снижению акустического воздействия и соблюдению техники безопасности при проведении работ и оборудование площадки производства работ средствами пожаротушения. Организовано проведение обязательного инструктажа всех работников о расположении стройки в непосредственной близости от объекта культурного наследия и об уголовной и административной ответственности за причинение вреда охраняемому объекту.
Необходимо отметить, что работы по реставрации пивоваренного завода А. Суркова в Архангельске являются единственным в регионе проектом подобного масштаба, выполняемым исключительно за счет внебюджетных инвестиций. Комплекс зданий на ул. Попова более 25 лет не эксплуатировался, а сами объекты не были законсервированы. Поэтому большая часть конструкций оказалась в аварийном состоянии. Холдинг «Аквилон-Инвест» предложил вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по восстановлению разрушающегося памятника. При этом городской бюджет получил 34,2 млн. рублей. Проект реставрации зданий с приспособлением для современного использования прошел государственную историко-культурную экспертизу. В Акте, составленном экспертами федерального Министерства культуры, указано, что исследовательские работы выполнены качественно и в полном объеме, достаточно обоснованы, аргументированы и доказательны, а предложенный перечь работ, направлен на сохранение архитектурных и конструктивных элементов ансамбля пивзавода, вся документация соответствует требованиям охранного обязательства и действующему законодательству. При этом используется и такой метод, как воссоздание аварийных элементов, которые невозможно восстановить. Проект проведения работ также получил положительное заключение государственной экспертизы. В заключении, выданном государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление государственной экспертизы» говорится, что представленная проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, в том числе по конструктивной надежности, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности, требованиям по энергосбережению, а также результатам инженерных изысканий.
Первым этапом сохранения памятника являются противоаварийные работы. Для сохранения фасадов со стороны ул. Попова и наб. Северной Двины внешние стены главного и солодовенного корпусов укреплены с помощью специальных металлоконструкций. Они представляет собой ферму, состоящую из швеллеров и уголков, и обеспечивают фиксацию стен здания. Также выполнено погружение винтовых свай длиной 6 м под удерживающие конструкции главного корпуса. Проведена подготовка работ по усилению фундамента солодовенного корпуса с помощью буронабивных свай. Для обеспечения безопасности проведения работ частично разобраны аварийные строения. При этом была проведена фотофиксация, свидетельствующая о том, что строительные материалы практически не подлежали восстановлению.
Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Часть зданий были возведены уже в советское время. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными. В итоге, только частные инвестиции сделали возможным сохранение объекта культурного наследия – а затем и его приспособление для современного использования.