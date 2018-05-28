Инженер-проектировщик в Архангельске - 38 000 руб. в месяц и будь доволен

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-проектировщик в Архангельске может рассчитывать на 38 000 рублей в месяц.
Сравним с соседними регионами: в Петрозаводске средняя зарплата подобного специалиста составляет 39 000 рублей, в Сыктывкаре - 40 000 рублей, в Омске – 37 000 рублей. В Ленинградской области труд инженеров-проектировщиков оценивают, в среднем, в 48 000рублей в месяц.
В Москве данный специалист может рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц.
Инженер-проектировщик (от лат. ingenium — способность, изобретательность, projectus — брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперёд, торчащий) — занимается разработкой схем и точных планов конструкций.