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Инженер-проектировщик в Архангельске - 38 000 руб. в месяц и будь доволен

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-проектировщик в Архангельске может рассчитывать на 38 000 рублей в месяц.

Сравним с соседними регионами: в Петрозаводске средняя зарплата подобного специалиста составляет 39 000 рублей, в Сыктывкаре - 40 000 рублей, в Омске – 37 000 рублей. В Ленинградской области труд инженеров-проектировщиков оценивают, в среднем, в 48 000рублей в месяц.

В Москве данный специалист может рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц.

Инженер-проектировщик (от лат. ingenium — способность, изобретательность, projectus — брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперёд, торчащий) — занимается разработкой схем и точных планов конструкций.

08 октябрь 08:11 | : Экономика

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