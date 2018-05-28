Обменять вторичку на новостройку? "Аквилон Инвест" может...

В сентябре холдинг «Аквилон Инвест» проводит акцию «TRADE-IN вторичного жилья на новострой. Обменяй свою квартиру».

До конца месяца при продаже вторичного жилья через агентства недвижимости «Аквилон Инвест» в Архангельске и «Вариант» в Северодвинске предоставляется дополнительная скидка 30 тыс. рублей на покупку квартиры в любом жилом комплекс «Аквилон Инвест» в двух городах. Кроме того, клиенты могут забронировать выбранную квартиру на 2 месяца, с сохранением стоимости квартиры в новостройке на момент бронирования.

- Наше агентство подберет недвижимость согласно всем требованиям, заранее отфильтрует объекты, сможет правильно оценить варианты, которые соответствуют предпочтениям клиента, проведет переговоры по выбранным объектам, и возьмет на себя все организационные моменты. То же самое можно сказать и о продаже недвижимости. Опытный специалист, грамотно оценив недвижимость, конечно, с учетом потребностей клиента, гарантировано быстро найдет покупателя, чтобы не ждать долгие месяцы для заключения сделки, - отметила руководитель агентства недвижимости «Аквилон Инвест» Елена Качайло.





Напомним, что в начале октября строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» отметит 15 лет своей деятельности. В преддверии юбилея, в течение сентября цены на квартиры в жилых комплексах компании в Архангельске и Северодвинске остаются такими же, как были только что завершившимся летом.

А субботу, 8 сентября в 11.00 холдинг «Аквилон Инвест» проведет в столице Поморья и городе корабелов два мероприятия.

В Архангельске совместно с ПАО «Сбербанк» и компанией «Леруа Мерлен» состоятся Мастер-классы на ЖК «Green Park». Запись по телефону 65-00-08. Всем участникам предоставляются скидки при покупке квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в размере до 280 тыс. рублей. Посетители смогут получить подробную менеджеров отдела продаж консультацию по всем объектам холдинга «Аквилон Инвест», специалисты банка расскажут об ипотечных программах, а представители компании «Леруа Мерлен» проведут мастер-классы по ремонту. Отметим, что до конца сентября при покупке жилья в первом в Архангельске жилом комплексе эко-класса «Green Park» действуют специальные летние цены. Стоимость квартир начинается от 2,09 млн. руб. Сдача 1-й очереди жилого комплекса запланирована в конце 2019 года.

В Северодвинске в субботу 8 сентября в 11 часов в Доме офицеров Беломорской ВМБ на ул. Торцева, 42 в рамках городской ярмарки-конференции недвижимости пройдет презентация объектов холдинга «Аквилон Инвест». Специалисты холдинга «Аквилон Инвест» расскажут участникам мероприятия о строящихся в городе корабелов жилых комплексах и действующих программах Военной ипотеки. Так банк «Открытие» снизил ставку до 8,8% годовых по всем объектам холдинга, а максимально возможная сумма кредита увеличена до 2 млн. 514 тыс. рублей. Также, приобрести квартиры по Военной ипотеке возможно в строящемся ЖК «Атмосфера» в Северодвинске на о. Ягры. Кредит выдает Сбербанк, ставка составит 9,5% годовых, максимальная сумма кредита – до 2,398 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%. Кроме того, до конца сентября при покупке квартиры в строящемся на ул. Победы по проекту финского архитектора Юкка Тикканена ЖК «Nordica» действуют специальные летние цены и акция «Ремонт в подарок». Скидки составляют до 180 тыс. рублей. Цены на квартиры с полной чистовой отделкой начинаются от 1,79 млн. руб.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м.