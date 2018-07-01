"Аквилон Инвест" и САФУ наметили общие цели

Председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов и ректор САФУ им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова подписали соглашение о сотрудничестве между крупнейшей строительной компанией региона и федеральным вузом.

Соглашение о сотрудничестве и трудоустройстве выпускников САФУ предусматривает прохождение практики студентов разных направлений подготовки и написание выпускных квалификационных работ в интересах партнёров. Планируется активно использовать такую форму, как целевое обучение, позволяющую выбрать лучших студентов и «точечно» готовить их для работы. Одним из вариантов сотрудничества станет регулярное проведение творческих конкурсов и поощрение лучших студентов инженерных направлений подготовки со стороны строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

Александр Фролов и Елена Кудряшова обсудили вопросы подготовки и переподготовки кадров для туриндустрии, сферы гостеприимства и строительной отрасли региона, с учетом того, что холдинг «Аквилон Инвест» этим летом открыл в столице Поморья самую северную в мире гостиницу Novotel-Архангельск.

Также руководство университета предложило холдингу «Аквилон Инвестпринять участие в развитии Центра инновационных технологий, материалов и инженерных решений для Арктики, который будет открыт в САФУ.