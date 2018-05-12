«Блогер едет по заводам» об аэропорте «Архангельск»: Скоро гадкий утенок превратится в прекрасного лебедя

Проект «Блогер едет по заводам», который ведет промышленный блогер Игорь Ягубков, начался со знакомства с аэропортом «Архангельск» и его директором Ваге Петросяном.

Напомним, Ягубков является создателем первого в России профессионального блога, посвященного промышленности. Блог представляет собой промэнциклопедию, где собраны интересные репортажи о предприятиях, фабриках и заводах.

«Сейчас их аэропорт активно реконструируют, также начаты работы по замене плит на взлётно-посадочной полосе, короче говоря, совсем скоро «гадкий утёнок» превратится в прекрасного лебедя, - написал Игорь Ягубков в своих соцсетях. - А так #АэропортТалаги работает с прибылью, занимает 32 место в стране по пассажиропотоку (0,894 млн. человек по прошлому году) и активно продолжает набирать обороты. Причём кроме себя любимого пытается развивать на территории #Архангельскаяобласть и другие региональные аэропорты, которые в трудные годы были совсем заброшены (сейчас под его управлением находятся уже 9 счастливчиков)».

Как сообщил ИА RUSNORD руководитель пресс-службы аэропорта «Архангельск» Денис СЕЛИВАНОВ, в аэропорту Игорь Ягубков познакомился с работой службы авиационной безопасности, обеспечивающей досмотр пассажиров и воздушных судов, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов, гостя также познакомили с ходом реконструкции аэропортового комплекса, а с основными этапами развития гражданской авиации блогер познакомился в Музее авиации Севера.

– Мы были рады показать и рассказать гостю из Перми о том, чем живет сегодня аэропорт «Архангельск», как развивается и, главное, каким он будет в ближайшем будущем, – сказал генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян. – Нам действительно есть, что показать гостям. Авиатранспортные предприятия региона сегодня на подъеме: закупаются воздушные суда, обновляется инфраструктура, повышается уровень комфорта для пассажиров.

В блоге Иоря Ягубкова (www.zavodfoto.ru) описано более 350 предприятий из более чем двух десятков регионов России и ближнего зарубежья. Благодаря поддержке местных властей Игорю Ягубкову удалось реализовать проекты по рассказу о промышленном потенциале целых регионов: Тюменская и Новосибирская области, Республика Татарстан, Удмуртия, Пермский край, и даже Республика Беларусь.