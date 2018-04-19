Виктор Павленко заступился за ТОСы

Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в заседании Совета по местному самоуправлению, которое состоялось в Москве под руководством заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

По словам Виктора Павленко сейчас в России более 30 тыс. ТОСов, в Архангельской области – более тысячи. Территориальное общественное самоуправление - действенный инструмент повышения гражданской активности населения и решения социально значимых проблем на местах. При этом одним из ключевых критериев успешности ТОС является уровень поддержки со стороны органом муниципальной и государственной власти. На заседании был особо отмечен опыт развития ТОСов в Архангельской области, которая была одним из первых регионов, где они стали активно создаваться, и сейчас область входит в пятерку лидеров в России по числу ТОСов. Как подчеркнул сенатор Виктор Павленко сегодня опыт Поморья, особенно в части механизмов поддержки территориального общественного самоуправления на муниципальном уровне активно востребован в других субъектах федерации.

- Президент России Владимир Владимирович Путин поручил Правительству РФ представить предложения по внесению изменений в законодательство, которые установят особое регулирование деятельности ТОСов как некоммерческих организаций, и позволят им получать меры поддержки, предусмотренные для социально ориентированных НКО – исполнителей общественно полезных услуг. Поэтому Совет по МСУ рекомендовал Правительству ускорить разработку соответствующих поправок в законы, а профильным комитетам ГосДумы и Совета Федерации уделить особое внимание работе над этими законопроектами, - подчеркнул Виктор Павленко.

Кроме того, предложено закрепить отдельную организационно-правовую форму НКО, в которой создается ТОС, разработать федеральную программу поддержки ТОСов. Субъектам РФ рекомендовано предоставлять субсидии местным бюджетам на поддержку ТОСов, а также гранты для них на конкурсной основе.