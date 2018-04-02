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Когда безумствует мечта. Здание морвокзала в Архангельске может превратиться в культурный центр

С такой концепцией выступил директор Северного морского музея Евгений Тенетов, считающий одним из самых перспективных топ-менеджеров региона в области культуры.

Пока проект превращения здания МРВ в «Морской культурный центр» лишь дипломная работа его автора на президентских курсах повышения квалификации. Но Тенетов уверен в реальности его воплощения в жизнь

На базе морского-речного вокзала планируется создать музей, выставочный зал, отель, ресторан поморской кухни, а также уличные кафе, прокат велосипедов и дендрарий с северными растениями на крыше.

Напомним, что в течении многих лет здание архангельского МРВ используется явно не по назначению – его площади сдаются различным торговым организациям без единой концепции. Фактически некогда знаковое здание областной столицы превратилось в торговый центр самого низкого пошиба.

04 июль 09:20 | : Экономика

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