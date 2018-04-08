Ну, не лентяи?! Треть россиян хочет выходить на пенсию еще раньше

По данным авторитетной рекрутинговой компании HeadHunter. За снижение пенсионного возраста в России выступают 35% работников, 53% считают существующую планку оптимальной.

Только 6% респондентов считает, что пенсионный возраст нужно повысить для оздоровления российской экономики.

Напомним, на сегодняшний день планка выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин – 55 (в районах, приравненных к Крайнему Северу, соответственно, 55 и 50). Кроме того, в Трудовом законодательстве есть список вредных профессий с еще более ранним выходом на пенсию.

В то же время геронтологи считают, что фаза активной жизни россиян с середины ХХ века, когда и были установлены действующие рамки выхода на пенсию, значительно удлинилась, как и возраст дожития.

По данным социологов, подавляющее большинство молодых пенсионеров продолжают свою трудовую деятельность, просто получая дополнительные деньги из бюджета.

Впрочем, наблюдатели уверены, что повышение пенсионного возраста - вопрос не только решенный, но и безысходный.