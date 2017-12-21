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В Архангельске скоро откроется отель мирового уровня. Интервью с управляющим

Управляющий самого северного в мире Novotel-я Александр Дарькин рассказал о подготовке к открытию первой в столице Поморья гостиницы мирового класса.

Александр Дарькин родился в 1973 году в Москве, в семье потомственных военных. Учился в школе с углубленным изучением французского языка, позже окончил философский факультет Историко-Архивного Университета (сейчас это Российский Государственный Гуманитарный Университет) по специальности «Философия, Востоковедение», со специализацией «Китайская философия». В гостиничном бизнесе с 1993 года. Начинал свою карьеру в Гостиничном бизнесе в первом в России международном московском 5-ти звездочном отеле «Олимпик Пента». Работал в гостиницах компании Intercontinental Hotels Group: Holiday Inn Sokolniki, руководителем номерного фонда Holiday Inn Samara, участвовал в реновации Holiday Inn Vinogradovo. Был управляющим жилым комплексом «Город столиц» в «Москва-Сити». Участвовал в открытии комплекса для приема форума АТЕС на острове Русский во Владивостоке.  Работал генеральным управляющим Novotel Moscow Sheremetyevo. С мая 2016 года руководил первым в России отелем бренда Four Points by Sheraton в Калуге.

- Я сразу хочу отметить, что Novоtel Arkhangelsk - станет самой северной гостиницей корпорации ACCOR из более чем 4 тысяч гостиниц сети. И наш Novоtel Arkhangelsk – 9764 отель, запущенный сетью ACCOR.

- Отель, который вы здесь открываете, совсем не большой…

- Действительно, в Москве мы недавно открыли гостиницу на 700 номеров, в Южной Корее в ноябре 2017-го - на 1670 номеров. У нас, в Архангельске, будет всего 89 номеров. Гостиница не большая, но она важна для Севера России тем, что станет важной отправной точкой: это будет самый современный гостиничный комплекс на Севере России. Современная гостиница это, прежде всего автоматизированный производственный комплекс - от обучения персонала, обработки бронирований, обеспечения комфорта гостей – все эти важные технологии, которые в совокупности дают то самое понимание, что такое бренд Novоtel и что такое комфорт, который есть в любой гостинице Novоtel - в Париже, Шанхае, Мадагаскаре, Нью-Йорке. Кроме того, Novоtel Arkhangelsk покажет как сотрудникам так и гостям отеля, как нужно работать в этой, очень высокотехнологичной, сфере.

- И своим конкурентам в регионе?

- Конечно. Наши гости уже смогут сравнивать качество и это, я уверен, подвигнет другие предприятия Архангельска на повышение качества работы. Я обращаю внимание на то, что уровень предоставляемых услуг нашей корпорацией одинаков в любой точке земного шара. Клиент Novоtel в Архангельске получит ровно тоже самое, что и клиент на Елисейских полях.

- Это будет дорогая гостиница?

- Давайте представим следующую аллегорию – вы ездили на машине марки ВАЗ и сейчас вам предлагают ездить на Мерседесе – то есть это просто разные ценовые сегменты. В нашем случае себестоимость самого продукта высока. Но мы понимаем, что проект только запускается, поэтому первый период, когда мы будем развиваться, цены будут очень приемлемые, кроме того понятно, что у каждого региона есть свой ценовой уровень, мы не собираемся использовать ценовую практику Парижа или Дубаи - для нас не стоит вопрос в заработке денег, это не самое главное. В первую очередь мы должны показать нашим гостям - внутренним (сотрудникам) и внешним (клиентам) - как надо работать и как надо отдыхать.

- Любой коммерческий проект рассчитан на прибыль, каковы ваши критерии успешности?

- Оценка деятельности гостиницы в рамках корпоративных стандартов качества ACCOR состоит из трёх компонентов: насколько отель нравится гостям, насколько отель понравился сотрудникам и только на третьем месте стоит финансовая состоятельность проекта.

- Что получит гость в отеле такого, чего он не сможет получить в других гостиницах Архангельска?

- Автоматизация процессов оставляет сотрудникам гостиницы намного больше времени для того чтобы дать людям живое общение. Давайте я проведу аналогию. Вы приезжаете в город, в котором у вас есть друг. Друг вам бросил ключи от своей квартиры в почтовый ящик - иди и живи. Или другой вариант: друг вас встречает, привозит к себе домой, всё показывает, рассказывает, чем и как пользоваться, где хорошие магазины в округе, а куда сходить отдохнуть и тому подобное. Как раз в этом вся суть современного гостиничного бизнеса. Другими словами, мы делаем упор на личное внимание. Мы учим наших сотрудников сердечности и доброжелательности. Кстати, в нашем отеле предусмотрено несколько специально оборудованных номеров - евростандарт для маломобильных групп. Плюс вся инфраструктура построена с учетом нужд инвалидов-колясочников.  

      

25 январь 10:42 | : Экономика

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