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ТГК-2 вкладывает деньги в... немецкий автопром

Лауреатом на этот раз стала ТГК-2, генерирующая компания, имеющая офис в Архангельской области (создана в процессе реорганизации РАО ЕЭС, корме нашего региона окормляет Ярославскую, Новгородскую, Костромскую, Вологодскую области, штаб-квартира в Ярославле).

ТГК-2 заняла 16-е место в списке Общероссийского народного фронта по закупкам дорогих машин приобрела Audi A8l за 4.7 млн. рублей.

Эксперты ОНФ отмечают, что вообще у российских госкорпораций в большей чести продукция автопромов Германии и Японии… на первом месте, конечно, Мерседес.

Кстати, ТГК-2 всегда проявляла склонность к роскоши. Так, у бывшего гендиректора ТГК-2 Андрея Королева серьезные «разногласия» с правоохранительными органами. Ему инкриминируется организация мошенничества и злоупотребление полномочиями, из-за которых ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» был нанесен ущерб на сумму более 2,6 млрд руб. Королев был объявлен в международный розыск… и в итоге был пойман в Румынии.

Напомним также, что к архангельским активам ТГК-2 большой интерес проявляли китайские инвесторы, но потом резко его утратили… настоящий нонсенс в истории российско-китайских отношений.

(на фото: что-то типа этого)

10 октябрь 12:42 | : Экономика / Скандалы

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