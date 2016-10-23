Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прецедент. Cуд отказал бывшей чиновнице мэрии Коряжмы в доплатах к пенсии

В сентябре 2014 года администрация города вынесла на сессию городской Думы проект решения о порядке назначения доплат муниципальным пенсионерам, но депутаты не поддержали этот проект Елезова. Тогда Валерий Иванович решил действовать по-другому, и в октябре 2014 года подписал постановление, которым ввёл новый порядок установления и выплат доплат к пенсиям муниципальным чиновникам.

 В 2016 году, когда и сам Елезов и его первый заместитель Бушуева покинули стены городской администрации, началась «эпопея» с доплатами. Новый глава города после того, как поступило заявления от Ольги Бушуевой о доплатах, не нашёл ничего лучше, как подписать распоряжение о начислении ей этих самых доплат. Но затем сам же и отменил его.

Ольга Бушуева сразу же обратилась в суд с требованием по выплате из городского бюджета начисленной ей доплаты к пенсии.

30 сентября 2016 года Коряжемский городской суд удовлетворил исковые требования бывшего чиновницы о выплате ей ежемесячной доплаты к пенсии по старости в размере 20 тысяч 494 рублей 78 копеек.

Таким образом, если бы данное судебное решение вступило в законную силу, при ежемесячном денежном содержании Ольги Бушуевой на посту начальника финуправления города в 68 тысяч рублей, на доплату к её пенсии потребовалось бы в год из городского бюджета порядка 246 тысяч рублей. Если бы решение суда устояло, за выплатой, наверняка, обратились бы и другие бывшие чиновники.

Городская Дума Коряжмы подала на это судебное решение апелляционную жалобу.
15 декабря 2016 года Архангельский областной суд встал на сторону городской Думы и отменил решение Коряжемского городского суда, а исковые требования Ольги Бушуевой по доплатам к её пенсии оставил без удовлетворения.

(по материалам издания «Трудовая Коряжма»)

30 декабрь 09:50 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2016 (231)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)
Июль 2016 (213)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.