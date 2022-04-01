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Пятничный коронавирус зацепил в Поморье 86 человек

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 86.

Госпитализировано 19 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 96 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
25 архангелогородцев;
10 северодвинцев (один из них – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
7 новых случаев выявлено в Плесецком округе;
6 – в Мезенском районе;
по 5 – в Каргопольском округе, а также в Шенкурском, Устьянском и Лешуконском районах;
 по 3 – в г. Мирном и Вельском районе;
 по 2 – в Верхнетоемском и Вилегодском округах, а также в Онежском и Пинежском районах;
по 1 – в г. Новодвинске, Няндомском, Холмогорском и Приморском районах.

 

30 апрель 15:33 | : Будни

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