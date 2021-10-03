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Последний коронавирусный "привет" Поморью в 2021 году

За 31 декабря заразились ковидом 208 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 378 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
65 архангелогородцев;
39 северодвинцев (21 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
17 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;
14 – в Вельском районе;
13 – в г. Котласе;
по 12 – в Няндомском и Устьянском районах;
11 – в г. Коряжме;
9 – в Коношском районе;
6 – в Плесецком округе;
3 – в г. Мирном;
по 2 – в Онежском и Пинежском районах;
по 1 – в Мезенском, Котласском и Холмогорском.

 

01 январь 17:18 | : Будни

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