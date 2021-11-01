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+283, -431. Последние данные по коронавирусу в Поморье

О 283 случаях инфицирования сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 431 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

80 архангелогородцев;
49 северодвинцев (семеро из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 18 новых случаев выявлено в г. Коряжме;
17 – в г. Котласе;
14 – в Устьянском районе;
11 – в Пинежском;
по 10 – в г. Новодвинске, Няндомском и Шенкурском районах;
по 9 – в Вилегодском и Плесецком округах, а также в Коношском районе;
8 – в Вельском районе;
7 – в Онежском;
6 – в Верхнетоемском округе;
5 – в г. Мирном;
4 – в Мезенском районе;
по 3 – в Каргопольском округе и Приморском районе.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Египет.


23 декабрь 14:45 | : Будни

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