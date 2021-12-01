"Духовенство тоже болеет". На заседании епархиального совета в Архангельске

Заседание епархиального совета состоялось под председательством митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия 1 декабря.
Участие во встрече приняли протоиерей Валерий Суворов, протоиерей Алексий Денисов, священник Михаил Кузнецов и сотрудник епархиальной канцелярии иеродиакон Георгий (Исаков).
Открывая заседание, митрополит Корнилий обратился к участникам с приветственным словом:
«Всечестные отцы!
Сердечно приветствую вас на заключительном в 2021 году заседании Епархиального совета Архангельской епархии. Целью нашей сегодняшней встречи является обсуждение подготовки к проведению Епархиального собрания и планирования деятельности на 2022 год. Вместе с тем, нам надлежит рассмотреть принятые Священным Синодом документы и оценить текущее состояние дел нашей епархии.
Призываю Божие благословение на нашу сегодняшнюю работу!»
В повестке заседания были следующие вопросы:
По первому вопросу повестки слово было предоставлено протоиерею Валерию Суворову. Епархиальный совет оценил работу, осуществляемую епархиальными отделами по выполнению решений Епархиального совета, и признал ее удовлетворяющей поставленным требованиям.
По второму вопросу повестки епархиальный совет утвердил повестку и регламент запланированного на 14 декабря годового Епархиального собрания духовенства.
По третьему вопросу повестки «Об оценке заболеваемости духовенства Архангельской епархии, оценке данных о вакцинации духовенства и принятии решения о проведении Епархиального собрания в очном формате» слово было предоставлено протоиерею Алексию Денисову.
По четвертому вопросу повестки епархиальный совет утвердил годовой план приходских мероприятий и рассмотрел предложения, которые будут положены в основу работы профильных епархиальных отделов.
По пятому вопросу повестки епархиальный совет рассмотрел «Регламент церковного служения специалиста по приходскому просвещению (единого профиля)» и принял к сведению его положения, которые по решению Священноначалия будут оформлять работу приходских сотрудников в ближайшие годы.
По шестому вопросу повестки «О подготовке плана мероприятий, посвященных 100-летию изъятия церковных ценностей» слово было предоставлено протоиерею Валерию Суворову. Принято решение проинформировать духовенство епархии о необходимости подготовки предложений предстоящих мероприятий, касающихся указанной тематики.
Рассматривая седьмой вопрос повестки «Об утверждении воинских храмов Архангельской епархии», участники епархиального совета подтвердили необходимость формального документального закрепления существующей практики, согласно которой храмы епархии занимаются духовным окормлением закрепленных за ними подразделений Министерства обороны и других силовых ведомств.
Подводя итоги встречи, митрополит Корнилий обратился к участником с заключительным словом:
«В завершении нашего заседания позвольте процитировать слова проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенные в Соборном Храме Христа Спасителя в прошедший воскресный день. Святейший Патриарх сказал: "Господь учит нас, что спасение приходит только Его Божественной силой, только благодатью в ответ на наши добрые дела. И да поможет всем нам Господь соединять действие Его великой силы, Его благодати, спасающей нас, с нашими крохотными, незначительными, но, тем не менее, добрыми делами, даже в крохотности своей угодными Богу. И если научимся так жить, то благодать, та самая благодать, которая спасает человека, прикоснется и к нам, слабым и грешным людям, помраченным многими заботами, проблемами, вовлеченными в круговерть современной жизни, но все-таки хранящими веру в сердце. И если эта вера будет споспешествоваться делами, то и благодать Божия, несмотря на нашу ограниченность и слабость, подобно сильному порыву ветра отнесет нас в Божественное Царство".
Этими словами Первосвятительского наставления позвольте завершить заседание Епархиального совета.
Благодарим всех участников совещания и желаем благословенных успехов в служении Матери-Церкви Христовой!»
(по материалам Архангельской епархии)