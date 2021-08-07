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Митрополит Корнилий поздравил патриарха Кирилла молебным пением

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 20 ноября, в день 75-летия со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, совершил молебное пение о здравии Его Святейшества.

Богослужение состоялось в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.

***

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 г. в Ленинграде.

Отец — Гундяев Михаил Васильевич, священник, скончался в 1974 г. Мать — Гундяева Раиса Владимировна, преподаватель немецкого языка в школе, в последние годы домохозяйка, скончалась в 1984 г. Старший брат — протоиерей Николай Гундяев, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, почетный настоятель Преображенского собора в г. Санкт-Петербурге. Дед — иерей Василий Степанович Гундяев, узник Соловков, за церковную деятельность и борьбу с обновленчеством в 20-х, 30-х и 40-х гг. ХХ в. подвергавшийся тюремным заключениям и ссылкам.

По окончании 8-го класса средней школы Владимир Гундяев поступил на работу в Ленинградскую комплексную геологическую экспедицию Северо-Западного геологического управления, где и проработал с 1962 по 1965 год в качестве техника-картографа, совмещая работу с обучением в средней школе.

После окончания средней школы в 1965 г. поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 г.

3 апреля 1969 г. митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. 7 апреля им же рукоположен во иеродиакона, 1 июня того же года — во иеромонаха.

С 1970 г. — кандидат богословия Ленинградской духовной академии.

В 1970-1971 гг. — преподаватель догматического богословия и помощник инспектора Ленинградских духовных школ; одновременно — личный секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и классный наставник 1-го класса семинарии.

12 сентября 1971 г. возведен в сан архимандрита.

В 1971-1974 гг. — представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве.

С 26 декабря 1974 г. по 26 декабря 1984 г. — ректор Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1974-1984 гг. — доцент кафедры патрологии Ленинградской духовной академии.

14 марта 1976 г. хиротонисан во епископа Выборгского.

2 сентября 1977 г. возведен в сан архиепископа.

С 26 декабря 1984 г. — архиепископ Смоленский и Вяземский.

С 1986 г. — управляющий приходами в Калининградской области.

С 1988 г. — архиепископ Смоленский и Калининградский.

С 13 ноября 1989 г. по 2009 г. — председатель Отдела внешних церковных сношений (с августа 2000 г. — Отдел внешних церковных связей), постоянный член Священного Синода.

25 февраля 1991 г. возведен в сан митрополита.

27 января 2009 г. Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал митрополита Кирилла Патриархом Московским и всея Руси.

1 февраля 2009 г. состоялась интронизация Святейшего Патриарха Кирилла.

(по материалам Архангельской епархии)

22 ноябрь 09:11 | : Будни / Верую

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