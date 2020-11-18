Собаки-пенсионеры архангельского УФСИН нашли новых хозяев

О проблеме пристроить служебных овчарок, достигших пенсионного возраста, мы сообщали ранее. И вот хорошие новости…
С начала года кинологи УФСИН России по Архангельской области осуществили передачу новым владельцам на безвозмездной основе по достижению предельного возраста 14 служебных собак.
Все четвероногие служивые стали верными друзьями, обрели семью и новый дом. Спаниель по кличке Лади вышла на заслуженную пенсию, отслужив восемь лет в ИК-28 ОУХД (п. Ерцево, Коношский район). Теперь Лади проводит больше времени в кругу семьи и зачастую играет с детьми любимыми игрушками в доме кинолога, с которым работала восемь лет. Немецкая овчарка Тайсон из поселка Икса Плесецкого района, где проходила службу в ИК-21 ОУХД, переехала в г. Архангельск, здесь она обрела любящую семью и стала хорошим охранником для дома.
Немецкая овчарка по кличке Аста служила в областной больнице УФСИН, обрела нового заботливого друга и дом на Левом Берегу, а еще одна немецкая овчарка из этого же подразделения по кличке Вирджиния Лэнд Корлин радует семью из г. Северодвинска, где ее окружили заботой. В свою очередь собака стала для них преданным другом и очень любит активно путешествовать вместе с новой семьей.