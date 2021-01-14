Cобаки архангельского УФСИН ждут добрых хозяев

Кинологические службы исправительных колоний УФСИН России по Архангельской области на безвозмездной основе отдают собак, срок службы которых подошел к концу.
Каждый питомец прошел курс дрессировки, знает основные команды, готов стать верным другом и отличным охранником для дома. Многие четвероногие будут жить у специалистов-кинологов, но некоторые из них ищут новых хозяев.
Исправительная колония №29 отдает десятилетнюю немецкую овчарку по кличке Рикки (сука) и одиннадцатилетнюю немецкую овчарку по кличке Бард (кобель). Обращаться: Плесецкий район, п. Река Емца, ул. Набережная, 3, тел 8(953)-262-26-04
Следственный изолятор №1 готов передать одиннадцатилетнюю бельгийскую овчарка (малинуа) по кличке Бой (кобель). Обращаться: г. Архангельск, ул. Попова, 22, тел 8(911)-563-05-77
Областная больница передает населению десятилетнюю немецкую овчарку по кличке Аста (сука) и восьмилетних немецких овчарок по кличке Шигги Рейд аус Шварц Вальд (кобель) и Вирджиния Лэнд Корлин (сука). Обращаться: г. Архангельск, ул. Онежская, д. 22, тел 8(960)-008-72-83