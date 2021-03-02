В Архангельске спасают гостиницу "Пур-Наволок" от подтопления сточными водами

С февраля 2021 года из-за подпора сточных вод в коллекторе, расположенном на набережной Северной Двины в Архангельске, систематически подтапливалась цокольные помещения отеля «Пур-Наволок». Урегулировать ситуацию помогло обращение, оставленное на платформе «Госуслуги.Решаем вместе».
В пострадавших помещениях расположены прачечная, гардероб, раздевалки, бельевая, мастерские, вентиляционные камеры. По словам заявителя, запах канализации присутствовал и на верхних этажах. Как следствие, поступали жалобы от гостей Архангельска, приостанавливалась работа гостиничных служб. Но, несмотря на неоднократно оставленные заявки, ресурсоснабжающая организация не принимала мер для устранения проблемы: канализационные колодцы не открывались и находились под толстым слоем льда.
В марте заявитель отправил обращение на портал «Госуслуги. Решаем вместе» через виджет, расположенный на сайте администрации Архангельска. В результате прочищены наружные сети канализации и восстановлен прием стоков здания отеля в централизованную систему водоотведения.
Напомним, что подобные виджеты, с помощью которых можно подать обращение на портал «Госуслуги.Решаем вместе», размещены на сайтах органов власти и местного самоуправления Архангельской области. Они позволяют гражданам направлять обращения в государственные и муниципальные органы по широкому спектру вопросов. При этом среднее время ответа на обращение может составлять от суток до трех.