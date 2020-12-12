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Система профобразования Архангельского УФСИН подтвердила высокий уровень качества обучения и преподавания

Свидетельство тому – призовые места учащихся и педагогов учреждений профессионального образования регионального Управления ФСИН на V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и III чемпионате профессионального мастерства «Навыки мудрых».

 

Система профессионального образования УФСИН по Архангельской области – первая в России, чьи выпускники регулярно принимают участие в мероприятиях движения WorldSkills Russia.

В этом году в открытом региональном чемпионате Поморья «Молодые профессионалы-2021» участвуют 220 специалистов по 20 направлениям. Среди них - подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии, расположенной в поселке Талаги. В компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» среди 9 участников на площадке, которая оборудована в техникуме строительства и городского хозяйства областного центра, Кирилл и Сергей продемонстрировали свои умения и навыки в сборке конструкций с тепло- и звукоизоляцией, использования гипсокартона и шпаклевке поверхностей.

Во время отбывания наказания в профессиональном образовательном учреждении №4 ребята осваивают специальность «Мастер сухого строительства». И в отличие от соперников, которые проучились уже 2-3 года, Кирилл и Сергей стали молодыми профессионалами совсем недавно – в профучилище они поступили полгода тому назад.

В итоге Сергей занял заслуженное 3-е место. А педагог училища №1 – Дмитрий Климченко в компетенции «Электромонтаж» стали бронзовым призером чемпионата профессионального мастерства «Навыки мудрых». Необходимо отметить, что сотрудники профессиональных образовательных учреждений УФСИН в этом году впервые приняли участие в соревнованиях, и сразу показали высокий результат.

Призовые места учащихся и педагогов учреждений профессионального образования регионального Управления ФСИН – еще одно подтверждение высокого качества организации учебного процесса и производственной практики в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области.

Профессиональные училища, находящиеся в исправительных колониях, располагают кадрами профессиональных педагогов и мастеров профобучения, современными образовательными программами, укомплектованы необходимым учебным оборудованием, которое регулярно обновляется, имеют лицензии и свидетельства об аккредитации. Для этого специалистами УФСИН во взаимодействии с министерством образования региона проделана огромная работа.

В образовательных учреждениях УФСИН по Архангельской области готовят квалифицированные рабочие кадры по 6 программам среднего профессионального образования и 49 программам профессионального обучения. За полноценный учебный год обучение проходят свыше 2000 осужденных, и не один из отбывающих наказание не освобождается без специальности. Многие выходят на свободу со свидетельствами о получении нескольких профессий.

Благодаря большой организаторской работе специалистов, ответственных за данное направление в региональном УФСИН, в 2019 году осужденные, получающие профессиональное образование, впервые в России сдали экзамен по стандартам WorldSkills Russia, по итогам которого выдается электронный Паспорт компетенций (Skills Passport) международного образца. А в 2020 году выпускник училища №4 Ростислав Сердитов впервые в истории стал участником VIII национального чемпионата 2020 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

 

19 февраль 16:52 | : Будни

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