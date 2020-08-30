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Прошедшие сутки принесли Поморью 237 заболевших COVIDом

По данным регионального оперштаба, в Архангельской области выявлено еще 237 заразившихся коронавирусом.

Их география:

  • 67 архангелогородцев; 
  • 42 северодвинца (6 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА); 
  • 28 жителей Котласа и Котласского района (19 и 9 случаев соответственно); 
  • 14 жителей Верхнетоемского района; 
  • 11 новых случаев выявлено в Коряжме; 
  • 10 — в Мезенском районе; 
  • 9 — в Холмогорском; 
  • 8 — в Вельском; 
  • по 7 — в Устьянском и Лешуконском районах; 
  • 6 — в Онежском районе; 
  • 5 — в Новодвинске; 
  • по 4 — в Виноградовском, Ленском и Плесецком районах; 
  • по 3 — в Мирном и Приморском районе; 
  • 2 — в Няндомском районе; 
  • по 1 — в Вилегодском и Коношском районах.

Кроме того, в статистику включён один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, приехавшего из Египта.

Выздоровели 196.

05 февраль 14:50 | : Будни

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