Прошедшие сутки принесли Поморью 237 заболевших COVIDом

По данным регионального оперштаба, в Архангельской области выявлено еще 237 заразившихся коронавирусом.
Их география:
- 67 архангелогородцев;
- 42 северодвинца (6 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- 28 жителей Котласа и Котласского района (19 и 9 случаев соответственно);
- 14 жителей Верхнетоемского района;
- 11 новых случаев выявлено в Коряжме;
- 10 — в Мезенском районе;
- 9 — в Холмогорском;
- 8 — в Вельском;
- по 7 — в Устьянском и Лешуконском районах;
- 6 — в Онежском районе;
- 5 — в Новодвинске;
- по 4 — в Виноградовском, Ленском и Плесецком районах;
- по 3 — в Мирном и Приморском районе;
- 2 — в Няндомском районе;
- по 1 — в Вилегодском и Коношском районах.
Кроме того, в статистику включён один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, приехавшего из Египта.
Выздоровели 196.