Женщин, отбывающих срок в Архангельской области, волнует рак молочной железы

В преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечаемся ежегодно 4 февраля, в колонии-поселении №3 УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район), среди осужденных женщин прошли мероприятия.
В подразделении поддержали всероссийский проект "Сохраним жизнь маме!", направленный на профилактику рака молочной железы. Его реализует общественное движение "Матери России". Повышение осведомленности о коварном заболевании, привлечение внимания к предотвращению, своевременному выявлению и лечению – такова цель встреч с преступившими закон представительницами прекрасного пола.
Члены "Литературного кружка" учреждения организовали день знаний по информированию о борьбе с раком молочной железы под лозунгом "Знание – ответственность – здоровье". В ходе события женщины много дискутировали, разбирали личные жизненные ситуации, познакомились с мифами и реальными причинами возникновения серьезного заболевания.
Отбывающие наказание создали и свое дерево, украшенное розовыми ленточками, символизирующее жизнь и поддержку борьбы против рака молочной железы. Так они присоединились к акции "Розовая ленточка". В библиотеке КП-3 оформлена тематическая выставка, а посредством кабельного телевидения осужденные регулярно могут увидеть видеоролики, направленные на сбережение жизни и здоровья женщины, информирование о современных методах диагностики. Также в учреждении организован конкурс рисунков "Твоя жизнь в твоих руках!", итоги которого будут подведены во Всемирный день борьбы против рака.