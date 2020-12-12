Коронавирус в Архангельской области: +243

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 148 человек. А всего с начала пандемии вылечились 47894 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 243 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
78 архангелогородцев;
47 северодвинцев (8 из них – сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
32 жителя г. Котласа и Котласского района (24 и 8 случаев соответственно);
19 жителей Плесецкого района;
9 новых случаев выявлено в Лешуконском районе;
по 8 – в Коношском и Няндомском районах;
7 – в Вилегодском;
6 – в Каргопольском;
5 – в Онежском;
по 4 – в г. Новодвинске и Ленском районе;
по 3 – в г. Мирном, Приморском и Устьянском районах;
по 2 – в Вельском, Виноградовском и Красноборском районах;
один – в Верхнетоемском районе.