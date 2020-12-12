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Коронавирус в Архангельской области: +243

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 148 человек. А всего с начала пандемии вылечились 47894 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 243 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

78 архангелогородцев;

47 северодвинцев (8 из них – сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

32 жителя г. Котласа и Котласского района (24 и 8 случаев соответственно);

19 жителей Плесецкого района;

9 новых случаев выявлено в Лешуконском районе;

по 8 – в Коношском и Няндомском районах;

7 – в Вилегодском;

6 – в Каргопольском;

5 – в Онежском;

по 4 – в г. Новодвинске и Ленском районе;

по 3 – в г. Мирном, Приморском и Устьянском районах;

по 2 – в Вельском, Виноградовском и Красноборском районах;

один – в Верхнетоемском районе.

30 январь 16:29 | : Будни

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