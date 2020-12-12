"ЭкоИнтегратор": Мы не можем пробиться к мусору через снежные завалы

Перевозчики ТКО в Архангельске не могут вывезти мусор из-за нечищеных контейнерных площадок, горы не убранного снега преграждают подъезд к площадкам. В списке 46 адресов в разных округах областного центра.
Вес контейнера может достигать 500 кг, водитель не в силах вытащить такой бак, чтобы подкатить к мусоровозу. В администрации округов Архангельска направлено более десяти писем с информацией о необходимости убрать снежные завалы на контейнерных площадках.
Среди управляющих компаний реакция уже есть: на ул. Самойло, 6 дворники почистили площадку от снега и свалили его в евроконтейнеры. Данные действия не допустимы: препятствуют уборке мусора и портят контейнеры.
Региональный оператор напоминает, что проведена 100% инвентаризация контейнерных площадок, все они включены в автоматизированную систему «Управления отходами». Ежедневно водители мусоровозов проводят фотофиксацию каждой обрабатываемой контейнерной площадки «до» и «после» выгрузки ТКО. Данные с указанием даты и времени сохраняются в системе «АСУ», что позволяет определить причины, по которым не убрана контейнерная площадка. Основные препятствия для подъезда к площадкам – не убранный снег, не правильно припаркованные автомобили.
В целях нормализации процесса уборки ТКО с контейнерных площадок, Региональный оператор считает необходимым обратить внимание на усиление работы по уборке снега во дворах со стороны управляющих и подрядных организаций.
Напомним, что буквально сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев раскритиковал работы «управляшек» за отвратительную уборку придомовых территорий.