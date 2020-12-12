Мэр Архангельска считает уборку придомовых территорий ниже всякой критики

Если содержание улично-дорожной сети – это обязанность муниципалитета, то уборку на придомовых территориях должны обеспечивать управляющие организации.
Глава Архангельска Дмитрий Морев призвал горожан требовать от своих УК и ТСЖ выполнения своевременной уборки дворовых проездов:
- В городе достаточно снегоуборочной техники. Цена вопроса по уборке снега с дворового проезда – 2 тысячи рублей. Управляющая компания или ТСЖ может найти множество причин, почему трактор не заказан. Но в реальности причин может быть только две: либо УК жаль 2 тысячи рублей, либо просто лень заниматься этой работой. Нанимателями управляющих компаний являются жители многоквартирных домов, и они вправе требовать наведения порядка. Призываю архангелогородцев быть требовательными к управляющим компаниям!
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