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«Дети укололись, и я уколюсь». Артем Вахрушев пропагандирует вакцинацию

В Архангельскую область поступили пробные 42 дозы новомодной вакцины от коронавируса российского производства.

По заверениям регионального Минздрва, в первую очередь ее получат медработники, находящиеся на первой линии борьбы с пандемией.

Напомним, на вчерашнем брифинге глава региона Александр Цыбульский сообщил, что массовые поставки этой панацеи в Архангельскую область ожидаются не раньше ноября месяца.

Пока же начальник оперативного штаба Артем Вахрушев всем советует привыкать к уколам, прививаясь от банального гриппа:

— Пока нет массовой вакцинации по ковиду, пожалуйста, сделайте себе прививку от гриппа, сделайте прививку своим детям, пока не наступил холодный сезон. Организму нужно время, чтобы с этой вакциной пожить. …Поэтому сделайте себе и сделайте детям. Наложение никому не нужно. Говорят, что лучше делать прививки последовательно с разницей хотя бы в месяц. Либо делать одновременно, но с двух рук, по-македонски, — ещё непонятно, как отреагирует ваш организм. Дети мои прививку сделали, теперь я намерен сделать сам, чтобы быть готовым к сезону по гриппу и к вакцинации по ковиду, если будет такая необходимость.

Тем временем суточная заболеваемость коронавирусом в регионе перевалила за сотню, школьные классы один за другим переходят на дистанционную форму обучения…

17 сентябрь 14:18 | : Будни

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