Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Суточная заболеваемость COVID-19 в Поморье снова перевалила за сотню

103 за одни сутки! Такую безрадостную цифру озвучил сегодня региональный оперштаб по контролю за пандемией.

Из новых заболевших:

58 архангелогородцев;

12 новых случаев в Котласском районе;

10 - в Северодвинске (два из них – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);

9 – в Приморском районе,

по 3 – в Новодвинске и Вилегодском районе;

2 - Вельском районе;

по одному – в Холмогорском, Няндомском, Мезенском, Пинежском, Плесецком и Виноградовском районах.

А выздоровело почти в три раза меньше – 36.

 

17 сентябрь 13:07 | : Будни

Главные новости


Аэропорт «Архангельск»: сегодня и тогда
«Мы не хотим потерять своё кино». Разговор о будущем кинофестиваля Arctic Open
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (183)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20