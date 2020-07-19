Суточная заболеваемость COVID-19 в Поморье снова перевалила за сотню

103 за одни сутки! Такую безрадостную цифру озвучил сегодня региональный оперштаб по контролю за пандемией.
Из новых заболевших:
58 архангелогородцев;
12 новых случаев в Котласском районе;
10 - в Северодвинске (два из них – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
9 – в Приморском районе,
по 3 – в Новодвинске и Вилегодском районе;
2 - Вельском районе;
по одному – в Холмогорском, Няндомском, Мезенском, Пинежском, Плесецком и Виноградовском районах.
А выздоровело почти в три раза меньше – 36.