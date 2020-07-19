Самоизолирующийся Архангельск

На вчерашний день 15 классов 9 школ областного центра переведены на дистанционное обучение.
Такое происходит, когда в классе хотя бы один из учеников сдал положительный тест на коронавирус.
Всего же по данным департамента образования администрации Архангельска в настоящий момент учатся по компьютеру (у кого он есть) 396 архангельских школьников. Понятно, что в данном контексте об обучении первоклашек-второклашек и речи быть не может.
Тем временем с сегодняшнего дня начинают свою работу кинотеатры областной столицы…
Не учимся, но идем в кино – к такой реальности призывает привыкать руководитель регионального оперштаба по контролю за пандемией Артем Вахрушев?