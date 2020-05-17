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Коронавирус в Архангельской области за сутки: 77 заболевших на 36 выздоровевших

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 36 человек. А всего с начала пандемии вылечились 9091 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 77 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

48 архангелогородцев;

9 северодвинцев, из них трое – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

по 3 новых случая выявлены в Виноградовском, Вилегодском, Котласском и Приморском районах;

2 – в Холмогорском районе;

по одному – в Мирном, Няндомском, Шенкурском, Плесецком, Каргопольском и Пинежском районах.

По данным на 20 августа, всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением охвачены 25 544 человека, из них 814 на сегодняшний день остаются под наблюдением, сняты с наблюдения 24 730 человек, в их отношении установлен диагноз «здоров»

20 август 14:24 | : Будни

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