Коронавирус в Архангельской области за сутки: 77 заболевших на 36 выздоровевших

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 36 человек. А всего с начала пандемии вылечились 9091 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 77 новых случаев коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
48 архангелогородцев;
9 северодвинцев, из них трое – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
по 3 новых случая выявлены в Виноградовском, Вилегодском, Котласском и Приморском районах;
2 – в Холмогорском районе;
по одному – в Мирном, Няндомском, Шенкурском, Плесецком, Каргопольском и Пинежском районах.
По данным на 20 августа, всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением охвачены 25 544 человека, из них 814 на сегодняшний день остаются под наблюдением, сняты с наблюдения 24 730 человек, в их отношении установлен диагноз «здоров»