ОНФ просит власти Архангельска вернуть детям парковку, которую "съел" газон

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в профильный департамент Архангельска с предложением обустроить парковочное место вблизи детского сада № 119 «Поморочка».
Как рассказали работники дошкольного учреждения, которые обратились за помощью к общественникам, детский сад лишился мест для размещения автомобилей после ремонта дороги на проспекте Советских Космонавтов: небольшую парковку засыпали землей и поставили высокий бордюр. Представители ОНФ выехали на место и обнаружили, что парковка была перенесена и теперь находится поодаль от детского учреждения, а пользуются ею жители многоэтажного дома.
«Вместо того чтобы сделать качественную и безопасную парковку у детского сада, дорожные строители разбили газон. Эксперты ОНФ изучили проектную документацию на ремонт проспекта Советских Космонавтов на участке от улицы Логинова до улицы Попова. Действительно, в проекте парковка у дошкольного учреждения не предусмотрена. Это очевидное упущение проектировщика, - считает член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей Нестеренко. – Мы считаем, что подрядчик должен вернуться на объект и сделать карман для заезда автомобилей. Парковка необходима родителям, которые привозят детей в детский сад. Уверены, что власти отнесутся с пониманием к данной проблеме».