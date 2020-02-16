Игорь Годзиш: «Счастье там, где слышится детский смех»

Глава Архангельска поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности.
- - Дорогие архангелогородцы! От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности!
Каждый из нас знает, что именно семья учит любить и уважать друг друга, заботиться о близких, дает силы преодолеть трудности и вдохновение достигать высот. Дружная семья, где слышен детский смех и согревает домашний уют, куда хочется возвращаться – основа человеческого счастья.
Сегодня в Архангельске многое делается для укрепления института семьи, организации совместного досуга родителей и детей разных возрастов. Реализуются национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», которые призваны помочь в важном деле воспитания детей и сохранения здоровья всех поколений.
Искренне благодарю дружные, трудолюбивые семьи Архангельска за любовь к родной земле, которую они прививают младшему поколению, за заботу о старших, за добро, которое появляется в жизни благодаря любви, взаимному уважению и верности друг другу. Пусть архангельские семьи – и молодые, и прошедшие испытание временем – остаются крепкими и счастливыми!