Будни Онежского Поморья: бурого медведя взяли на учет

В национальном парке «Онежское Поморье» завершился весенне-летний учёт бурого медведя. Специалисты зафиксировали по следам более 30 медведей. Пять зверей позволили на себя полюбоваться.
Учётчики прошли 175 километров по побережью Онежского полуострова и 15 километров — по тайге. В работе применялась методика учёта медведя по следам, когда определяется «ширина ладони» — размер передней лапы. «Ширина ладони» может рассказать о возрасте зверя.
Для мониторинга были выбраны оптимальные сроки: конец мая — начало июня. Повышенная активность у бурых медведей в этот период связана с началом гона. Порой встречались группы из трёх и более животных. Самцы в это время интенсивно метят территорию, царапают землю, оставляют задиры и закусы на деревьях, ломают молодые деревья.
Выход медведей на побережье в начале лета связан с поиском пищи. В лесу корма ещё мало, а на луговинах и на береговых валах есть чем полакомиться. Здесь же медведи совершают обходы своих участков в поисках выброшенных на берег погибших морских млекопитающих.
В сентябре в национальном парке «Онежское Поморье» запланированы осенние учёты бурого медведя, на которые приглашены коллеги Елена Ситникова из заповедника «Брянский лес» и «медвежий папа» Сергей Пажетнов из Центра спасения медвежат-сирот.