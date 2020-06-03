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Сегодня Путин расскажет о выходе из коронавируса?

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал очередное телеобращение президента страны к нации. Главная тема: ситуация с коронавирусом в России.

Выступление стоит ловить на центральных телеканалах, начиная с 15.00.

Напомним, это не первое обращение президента к народу за время пандемии вируса COVID-19. В конце марта Путин объявил о нерабочих днях, которые позже были продлены до конца апреля и плавно перешли на период майских праздников. Так же упоминались ограничения для отдельных сфер бизнеса и межличностных контактов. В последствии выступления больше касались мер экономической и социальной поддержки.

По мнению наблюдателей, сегодняшнее обращение может быть посвящено поэтапному выходу страны из режима самоограничений с соблюдением правил личной гигиены и профилактики инфекционных заболеваний.

Короче, ждем трех часов дня…

 

23 июнь 13:26 | : Будни

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